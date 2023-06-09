شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 3 أيام من التدريبات استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام من التدريبات عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.