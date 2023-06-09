شكرا لقرائتكم خبر عن غموض ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الغموض، حول موقف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم تأكيد مسئولى النادى، بتقديمهم عرض مناسب للاعب الشاب من الناحية المادية، وينتظرون رده إلا أن هذا الملف ما زال معلقاً.

ورغم ترحيب سيف بتجديد عقده مع نادى الزمالك وتأكيده على أن رغبته الأولى هى التواجد فى القلعة البيضاء وعدم الرحيل نهاية الموسم، إلا أن والده فاروق جعفر أكد امتلاك اللاعب العديد من العروض للرحيل عن النادى، ولا يوجد أى مسئول اجتمع معه مؤخرًا لتجديد العقد.

فى السياق ذاته طالب فاروق جعفر بسرعة تحديد مصير ابنه وإلا فليتركوه للرحيل إذ لم يكن أوسوريو فى حاجة لخدماته، مشدداً على توضيح وجهة نظر اللجنة الفنية للنادي، خصوصاً أن المدرب لا يعتمد عليه رغم ظهوره بشكل طيب مؤخرًا في معظم المباريات التي شارك فيها.