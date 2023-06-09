شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر نجوم الأهلى بفندق الإقامة عن الوداد المغربى قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربى الزاولى لخوض المران الأول بالمغرب.

ويخوض الأهلى مرانه الأول بالمغرب فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس مساء أمس وكان في استقبالها السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، ومحمد طلال أمين صندوق نادي الوداد والمتحدث الرسمي باسم النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.