شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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