شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لنجوم الأهلى استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه فى المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة لشرح العديد من الأمور المتعلقة بفقرات المران.

ويخوض الأهلى مرانه الأول بالمغرب فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى التى تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

على صعيد متصل حرص لاعبو الفريق الكبار على تكثيف الجلسات الخاصة مع زملائهم بالفريق من أجل الحديث عن مباراة الأحد المقبل، وشحن الحماس والتركيز لدى الجميع، وشدد اللاعبون الكبار فى الفريق بقيادة محمد الشناوى وعمرو السولية ورامي ربيعة على ضرورة التركيز منذ البداية وعدم الالتفات لحالة القلق واليأس التى انتابت البعض بعد نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، التى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.

ويحاول لاعبو الأهلى الكبار، تحفيز زملائهم بالفريق من أجل تقديم عرض قوي أمام الفريق المغربي على أرضه ووسط جماهيره من أجل العودة للقاهرة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.