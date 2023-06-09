شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ماذا قدم رباعى فيوتشر قبل الانضمام لمنتخب الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رباعى فيوتشر غنام محمد، محمود مرعي، محمد رضا بوبو، ومهند لاشين، إلى قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء أبرز ما قدمه لاعبو فيوتشر في الموسم الجاري كالتالي:





- بوبوالمركز: صانع ألعاب

شارك في: 35 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 4 أهداف





- غنام محمدالمركز: لاعب وسط

شارك في: 32 مباراة

سجل: هدفين

صنع: هدفا





- محمود مرعىالمركز: مدافع

شارك في: 35 مباراة

صنع: هدفين





- مهند لاشينالمركز: لاعب وسط

شارك في: 33 مباراة

سجل: هدفين

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالى روى فيتوريا عن قائمة الفراعنة، والتى ضمت 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو، والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.