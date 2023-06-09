شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر ومعاونيه استعداداً لإياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع الطاقم المعاون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجتمع كولر مع معاونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع جهازه المعاون بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة في المغرب وطلب من محللي الأداء في الفريق مُلخص لمباريات الوداد التي يخوضها على أرضه خاصة مباراتيه مع سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري ربع النهائي ونصف النهائي للنسخة الحالية بدوري الأبطال.

ويرغب كولر في معرفة طريقة لعب الفريق المغربي على أرضه والمتوقع أن تكون أكثر شراسة وقوة لأن المباراة تُعد أخر خطوة في طريق التتويج بلقب البطولة الأفريقية.

على صعيد متصل ، حرص لاعبي الفريق الكبار على تكثيف الجلسات الخاصة مع زملاؤهم بالفريق من أجل الحديث عن مباراة الأحد المقبل وشحن بطاريات الحماس والتركيز لدى الجميع ، وشدد اللاعبين الكبار في الفريق بقيادة محمد الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة على ضرورة التركيز منذ البداية وعدم الإلتفات لحالة القلق واليأس التى إنتابت البعض بعد نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف .

ويحاول لاعبي الأهلي الكبار ، تحفيز زملاؤهم بالفريق من أجل تقديم عرض قوي أمام الفريق المغربي على أرضه ووسط جماهيره من أجل العودة للقاهرة بالكأس الأفريقية للمرة الـ11 في تاريخ النادي.