شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تغيب عن دورة الألعاب العربية لالعاب القوى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد العاب القوى غياب بسنت حميدة لاعبة المنتخب عن المشاركة فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالجزائر الايام المقبلة ، رغم أن مشاركتها تساهم فى رفع رصيد البعثة من الميداليات.

وجاء عدم مشاركة بسنت نظرا لتزامن الدورة مع السباقات العالمية التى تشارك فيها ، بالإضافة إلى تخوفا من تعرضها للاجهاد او الإصابة وهو ما يؤثر او يعوق مشاركتها فى البطولات المؤهلة للاولمبياد.

وتبدأ البطولات المؤهلة للأولمبياد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ، ثم بطولة العالم بالمجر بودابست.

يذكر ان بسنت حميدة فازت بذهبية سباق هونج الذى اقيم بهولندا خلال الساعات الماضية