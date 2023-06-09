شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحريري رئيسًا للمنطقة الخامسة بالاتحاد الأفريقي للسلة..وأبو فريخة يهنئه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز هشام الحريرى بمنصب رئيس المنطقة الخامسة الافريقية لكرة السلة بالتزكية. واستمر هشام الحريري رئيسًا للمنطقة الخامسة لدورة جديدة بعد إجراء الانتخابات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة المقامة في موزمبيق بحضور وفد من الاتحاد المصري لكرة السلة يضم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد و عمرو مصيلحي نائب الرئيس. وحرص وفد الاتحاد المصري لكرة السلة على تقديم التهنئة باسم مجلس الإدارة للمهندس هشام الحريري فور إعلان استمراره رئيسًا للمنطقة الخامسة لدورة جديدة. يذكر ان هشام الحريري كان رئيسا للمنطقة الخامسة فى الدورة السابقة ويستمر لدورة جديدة فى ظل الجهود التى يبذلها فى المنطقة

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