شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب استعدادًا لمباراتى غينا وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني الأول لبدء معسكره في شهر يونيو الذي سيشهد خوض أكثر من مباراة ويدة ورسمية نرصدها في سياق التقرير التالي ، خاصة بعدما أعلن البرتغالي روي فيتوريا قائمة المنتخب الوطني المحلية والقارية للمعسكر المقبل.

س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر؟

ج: ينطلق غداً السبت معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها ١٤ يونيو الجاري بمراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم أفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها ١٨ يونيو باستاد القاهرة .

س : ماذا عن موعد سفر المنتخب للمغرب لمواجهة غينيا؟

ج: يخوض منتخب مصر تدريبه يومي السبت والأحد باستاد القاهرة ثم يسافر صباح الاثنين الي المغرب لمواجهة غينيا هناك .

س: هل يتواجد جميع لاعبي المنتخب في المعسكر غداً؟

ج: يشهد مران منتخب مصر الأول غياب لاعبو الأهلي المتواجدين مع فريقهم حاليا في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد بعد غد الأحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ان ينضمو صباح الاثنين لمعسكر منتخب مصر ، ويستمر لاعبي الأهلي الدوليين في المغرب لحين وصول المنتخب للمغرب.

س: ماذا عن قائمة المنتخب لمباراتي غينيا وجنوب السودان؟

ج: اختار فيتوريا ٢٨ لاعبًا وهم محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

س: هل سيظهر محمد صلاح نجم ليفربل في مران الغد؟

ج: ينتظم محمد صلاح في تدريبات منتخب مصر بعد غداً ، الأحد.