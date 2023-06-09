شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود للقاهرة بعد التعادل مع أسوان وغريب يمنح اللاعبين راحة قبل الاستعداد لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد فريق المقاولون العرب إلى القاهرة بعد التعادل مع أسوان بهدف لمثله في الجولة 31 بالدوري، وقرر شوقي غريب المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية قبل استئناف التدريبات منتصف الأسبوع المقبل استعدادا لمواجهة سيراميكا بالكأس.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 22 يونيو الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وتعادل أسوان والمقاولون 1-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليحافظ المقاولون على تواجده في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

من جانبه، أعرب شوقي غريب عن حزنه عقب مباراة أسوان، لإهدار المقاولون فرصة الفوز أمام أبناء الجنوب، وقال غريب: حزين بعد ضياع الفوز في مباراة أسوان، كنا نسعي للابتعاد بالمركز الخامس بنسبة كبيرة وكانت في أيدينا وفرطنا فيها بعد إهدار ركلة الجزاء التي أضاعها سافيولا بالشوط الثاني.

أضاف: تقدمنا في المباراة ثم تعادل أسوان بسبب خوف لاعب المقاولون وحين تخاف تمنح الفريق المنافس فرصة ليلعب ويسجل في مرماك وهذا ما حدث بالفعل خلال المباراة.

واختتم مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون واجه خلال الـ 4 مباريات الماضية كل الفرق التي تنافس على الهبوط، والنقطة غالية لكنها لن تنفع فريق أسوان في شيء والفوز فقط هو الذي كان سيحسن مركزه في ترتيب الدوري الممتاز".