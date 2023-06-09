شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى وفاة فاروق راشد كبير مشجعى الفريق البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادي المصري وفاة فاروق راشد، كبير مشجعي النادي البورسعيدي، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وأصدر المصري بيانا جاء كالتالي: "النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى ، كبير مشجعيه الحاج فاروق راشد والذي وافته المنية اليوم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



المصري ينعي

وقرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في مسابقة الدوري ، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.