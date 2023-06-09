شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبلغ إنبى بانضمام محمد حمدى وأحمد نادر حواش لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مسئولو المنتخب الوطنى نظرائهم في إنبى بانضمام أحمد نادر حواش ومحمد حمدى ثنائى الفريق البترولى لمعسكر المنتخب الوطنى، الذى ينطلق غداً السبت استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها 14 يونيو الجاري بمراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل ، ثم ودية جنوب السودان المقرر لها 18 يونيو باستاد القاهرة .

ومن المقرر أن يتواجد ثنائى الفريق البترولى في معسكر المنتخب غداَ السبت لخوض التدريبات والاستعدادات تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

واختار فيتوريا 28 لاعبًا وهم محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

ويشهد مران منتخب مصر الأول غياب لاعبو الأهلي المتواجدين مع فريقهم حاليا في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد بعد غد الأحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ان ينضمو صباح الاثنين لمعسكر منتخب مصر ، ويستمر لاعبي الأهلي الدوليين في المغرب لحين وصول المنتخب للمغرب.