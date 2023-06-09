شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يدعم الأهلى قبل نهائى أفريقيا: قاتل من أجل إنجاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد حسن نجم الكرة المصري السابق، رسالة دعم وتحفيز للاعبي النادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الجمعة أول تدريباته بالمغرب استعداداً لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على انستجرام: البطولة 11 يوم 11 بإذن الله.. العب وقاتل من أجل إنجاز جديد يضاف للنادي الأهلي وجماهيره وللكرة المصرية.



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ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.