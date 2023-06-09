7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

المصرى يمنح ميمى عبد الرازق الضوء الأخضر لتحديد الراحلين بنهاية الموسم

منح مجلس إدارة النادى المصرى، ميمى عبد الرازق مدرب الفريق، الضوء الأخضر لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى تدعيم، وذلك بعدما جدد مجلس الإداراة الثقة فى جهاز عبد الرازق حتى نهاية الموسم مع حسم مصيره قبل الموسم الجديد طبقاً لنتائج الفريق.

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