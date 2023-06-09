شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 2023 العديد من الاخبار والاحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..
فيتوريا يمنح الفرصة للوجوه الجديدة أمام جنوب السودان ويعفى المحترفين
استقر روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على منح الفرصة للوجوه الجديدة فى المباراة الودية أمام جنوب السودان، على أن يعفى اللاعبين المحترفين بالخارج منها.
منح مجلس إدارة النادى المصرى، ميمى عبد الرازق مدرب الفريق، الضوء الأخضر لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، وكذلك المراكز التى تحتاج إلى تدعيم، وذلك بعدما جدد مجلس الإداراة الثقة فى جهاز عبد الرازق حتى نهاية الموسم مع حسم مصيره قبل الموسم الجديد طبقاً لنتائج الفريق.
واصل المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية حصد الميداليات فى دورة الألعاب العالمية، المقامة حاليا فى فرنسا خلال الفترة من 4 حتى 10 يونيو.
يتحدث ثلاثة من لاعبى الأهلى لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الجمعة، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الأفريقى.
عقدت السيدة إيفانا ديسكوراتيف مسئولة التطوير والتنمية باللجنة البارالمبية الدولية عدة اجتماعات مع مسئولى اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات المختلفة بعد أن وقع الاختيار على اللجنة المصرية لتدخل ضمن برنامج البارالمبية الدولية لدعم وتطوير رياضات ذوى الإعاقة على مستوى العالم.
يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مراقبة فريق شباب الأمل الذى يضم لاعبين من مواليد 2001 ممن ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرين خلال الفترة المقبلة، مثل: 2003 و 2004 و 2005 و 2006.
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