شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك ايتوجا ينتظم فى معسكر المصرى الأحد بعد استبعاد الكاميرون من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الكاميروني فرانك ايتوجا، لاعب النادي المصري، في معسكر الفريق المقرر إقامته الأحد المقبل ببورسعيد، وذلك بعد استبعاد منتخب بلاده من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وكان ايتوجا قد تلقى استدعاء من منتخب الكاميرون الأولمبي ليلتحق بمنتخب بلاده استعدادا لأمم أفريقيا للشباب.، وحكمت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد إلغاء قرار استبعادها.

وقرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في مسابقة الدوري ، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.