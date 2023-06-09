شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سلامة تصعد لنهائى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ريم سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه الى نهائي منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام باليابان لوزن 50 كجم ، وجاء تأهل ريم سلامة بعد التغلب على لاعبات كازخستان واليابان فى الأدوار السابقة من البطولة.

ويرافق المنتخب أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وإسلام إبراهيم إداريا، وهانى شاكر مدربا، وهيثم فاروق حكما دوليا.

ويشارك الكاراتيه بقائمة تضم من اللاعبين كل من تضم كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى، بالإضافة إلى سهيلة أحمد