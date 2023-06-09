شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد الإسكندرية يستضيف ودية المنتخب الأولمبى مع غانا 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد الإسكندرية المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي ، مع غانا المقرر لها يوم 15 يونيو الجاري ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم اخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد قرار استبعادها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق ، استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.

بذلك أصبح الموقف النهائي فى مجموعة مصر تواجد كل من : مصر ومالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا .

ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.