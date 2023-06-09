شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا لتـأكيد تأجيل انطلاق البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك، تلقي خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها الفارس الأبيض، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

وتلقى الزمالك تأكيدات شفهية بتأجيل انطلاق البطولة العربية، لموعد سيتم تحديده لاحقًا بسبب خوض فريق النصر السعودى معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة ما بين 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.