شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتعادل مع العراق 3-3 ببطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهادة عرفة مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل منهما، في ثان جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة بالسعودية.

سجل ثلاثية العراق رافد عيسى (هدفين)، وحيدر درويل، وسجل ثلاثية منتخب مصر محمد عبد الرازق، ومحمد محمد، ومصطفى خلف.

وحقق المنتخب بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، فوزا كبيرًا بنتيجة 7-2 على منتخب موريتانيا في مباراته الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في السعودية، سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد "هدفان"، وهدف لكل من طارق مصطفى، علي إبراهيم، محمد عبدالرازق كوكي، عبدالرحمن محمد، وخالد عبدالحليم "ماردونا"، وحصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتضم القائمة للبطولة، التي تقام في السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري، 15 لاعباً هم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.