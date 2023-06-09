شكرا لقرائتكم خبر عن زد أف سى أول المتأهلين لدورى الأضواء بعد فوزه على دجلة بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح زد أف سى فى الصعود لدورى الأضواء بعد فوزه عصر اليوم على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الـ29 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثانى ليصبح أول المتأهلين للإيجيبشين ليج خلال الموسم الحالى .

تقدم أحمد رفعت ريفو لزد فى الشوط الأول ، وأضاف محمد سمير الهدف الثانى من ركلة جزاء ، ثم أحرز مصطفى سلطان الهدف الثالث ، وفى اللحظات الأخيرة أحرز على حسين هدف دجلة الوحيد من ركلة جزاء أيضا .

ورفع زد رصيده إلى 62 نقطة فى المركز الأول ، بينما هبط وادى دجلة للمركز الثالث برصيد 54 نقطة ، بعد فوز السكة الحديد على بورتو السويس 3/2