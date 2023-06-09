شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحدد مشاركة بازوكا مع غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الرازق بازوكا لاعب غزل المحلة لاختبار طبي لتحديد إصابته التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الماضية ، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق امام الزمالك.

قرر رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، بهدف تجنب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين في الفترة الأخيرة، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً على استاد المحلة.

ووجه رضا شحاتة، الشكر لجماهير المحلة التي زحفت خلف الفريق ودعمت اللاعبين وساندتهم من الدقيقة الدولى وحتى الدقيقة الأخيرة في مباراة المصري، مما كان له أثر إيجابي على رفع الروح المعنوية للاعبين وظهورهم بمستوى أفضل من المباريات الماضية.

وتعادل فريق غزل المحلة أمام المصرى بهدف لكلا الفريقين فى المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الإسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.