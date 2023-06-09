شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مكثفة من الزمالك لدفع غرامة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك مسئولو نادى الزمالك في كل اتجاه لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لـ سبورتنج لشبونة البرتغالى حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة إيقاف القيد،حال التأخر عن السداد.

ويحق لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى الحصول على مبلغ مليون و500 ألف دولار من النادى الأبيض وكان الأباتشى قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر والانضمام للزمالك.

فى سياق مختلف ينتظر نادى الزمالك، تلقي خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها الفارس الأبيض، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

وتلقى الزمالك تأكيدات شفهية بتأجيل انطلاق البطولة العربية، لموعد سيتم تحديده لاحقًا بسبب خوض فريق النصر السعودى معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة ما بين 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.