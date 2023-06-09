شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متعادلاً سلبياً مع البنك الأهلى في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ودخل الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: المهدى سليمان،خط الدفاع: محمود علاء – خالد صبحى -صبري رحيل - هشام صلاح،خط الوسط: خالد الغندور -محمود عبد العزيز - ناصر ناصر،خط الهجوم: مابولولو – أحمد عادل "ميسى" – عمار حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: إبراهيم حسن – أوستين أموتو – السيد سالم – إسلام عبد النعيم – عمرو خليل – محمد محمود – عبد الغنى محمد – محمد فارس – مصطفى إبراهيم.

وبدأ البنك الأهلى المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمي: محمد أبو جبل،خط الدفاع: سعيدو سيمبوري -محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني،خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - إسلام جابر - موسي دياوارا،خط الهجوم: محمود قاعود.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:أحمد صبحي- أحمد ياسين- فراس بن عايفية - أسامة ابراهيم - عاصم صلاح - خالد مصطفي - حمدي علاء - باسم مرسي - أحمد سعيد.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35، بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة فى 12 مباراة.