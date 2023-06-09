ضربة موجعة للوداد قبل أيام من مواجهة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تأكد غياب زهير المترجي نجم فريق الوداد المغربي، عن مواجهة الأهلي المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

وكشف البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي، خلال تصريحات صحفية مغربية، أن زهير المترجي، لن يستطيغ خوض المواجهة المقبلة، أمام الأهلي، بعدما تحامل على نفسه في مباراة الذهاب وأكمل اللقاء وهو مصاب.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز فريق الأهلي، على نظيره الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأحمر لنتيجة التعادل في مباراة العودة من أجل الفوز باللقب الأفريقي رقم 11 في تاريخه.

ويستضيف ملعب مركب محمد الخامس، مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي، في العاشرة مساء بعد غدا الأحد، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.