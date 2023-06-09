شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى جاهزية الفريق لمباراة الوداد ‏المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأضاف الشحات في تصريحات إعلامية له اليوم: «مباراة الإياب صعبة على الفريقين، بالنسبة ‏لنا كلاعبين لا نعاني من أي ضغوط، بل على العكس نحاول أن نبني على ما بدأناه في مباراة ‏الذهاب بالقاهرة، بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف».

وواصل لاعب الأهلي حديثه: «الحضور الجماهيري في مدرجات مركب محمد الخامس لن تشكل ‏عامل ضغط على الأهلي بل على العكس ستكون دافعًا قويًّا للفريق، وفريق الوداد هو الذي ‏سيتعرض لضغوط كبيرة خلال المباراة، لا سيما أنه يحتاج إلى التسجيل».‏

وتطرق الشحات للحديث عن تعليمات مارسيل كولر، المدير الفني للاعبين، قائلًا: «كولر ‏تحدث معنا كثيرًا، وأكد لنا أن الفريق حقق الفوز في القاهرة، ويجب على الجميع أن يرفع يرأسه ‏ويعمل بكل قوة في مباراة العودة، لإكمال ما بدأناه في مباراة القاهرة وحصد اللقب الإفريقي».

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الإياب، في ‏نهائي دوري الأبطال وقدرتهم على حصد اللقب من المغرب، وإسعاد الجماهير.‏

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978