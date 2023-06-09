شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: اعتدنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب الإفريقي أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو السولية، لاعب الأهلي إن الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، في المبارة التي تقام يوم الأحد القادم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف السولية: «اعتدنا على المواجهات الصعبة خلال السنوات الماضية، والجميع جاهز من أجل تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز في المباراة وحصد اللقب».

وواصل: «نعلم أن فريق الوداد سيقدم أقصى ما لديه، خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، ونحن كلاعبين استعددنا جيدًا لهذه المواجهة، عقب نهاية مباراة الذهاب في القاهرة».

وأوضح السولية أن كرة القدم بها كل شيء، وأن اللاعبين اعتادوا اللعب من أجل تحقيق البطولة في هذه الظروف، والفريق يعمل بمنتهى الجدية من أجل هذه المهمة.

وتابع: «جميع اللاعبين يعرفون جيدًا قيمة فريق الوداد، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الأحد».

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978