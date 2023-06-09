شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 6 /2023 ، العديد من الاخبار منها الأهلي يواصل تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد ..زد أول الصاعدين للدوري الممتاز.

حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى جاهزية الفريق لمباراة الوداد ‏المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور النهائي ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

ستاد الإسكندرية يستضيف ودية المنتخب الأولمبى مع غانا 15 يونيو

يستضيف ستاد الإسكندرية المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي ، مع غانا المقرر لها يوم 15 يونيو الجاري ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

جلسة خاصة بين كولر ومعاونيه استعداداً لإياب نهائى أفريقيا

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع الطاقم المعاون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجتمع كولر مع معاونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

زد أف سى أول المتأهلين لدورى الأضواء بعد فوزه على دجلة بثلاثية

نجح زد أف سى فى الصعود لدورى الأضواء بعد فوزه عصر اليوم على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الـ29 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثانى ليصبح أول المتأهلين للإيجيبشين ليج خلال الموسم الحالى .

غموض ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك

تسود حالة من الغموض، حول موقف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم تأكيد مسئولى النادى، بتقديمهم عرض مناسب للاعب الشاب من الناحية المادية، وينتظرون رده إلا أن هذا الملف ما زال معلقاً.

الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا لتـأكيد تأجيل انطلاق البطولة العربية

ينتظر نادى الزمالك، تلقي خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها الفارس الأبيض، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

منتخب الصالات يتعادل مع العراق 3-3 ببطولة كأس العرب

تعادل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهادة عرفة مع نظيره العراقي بثلاثة أهداف لكل منهما، في ثان جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة بالسعودية.

اختبار طبى يحدد مشاركة بازوكا مع غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

يخضع محمد عبد الرازق بازوكا لاعب غزل المحلة لاختبار طبي لتحديد إصابته التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي الماضية ، لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق امام الزمالك.

تحركات مكثفة من الزمالك لدفع غرامة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

يتحرك مسئولو نادى الزمالك في كل اتجاه لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لـ سبورتنج لشبونة البرتغالى حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة إيقاف القيد،حال التأخر عن السداد.