البنك الأهلى يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى ويواصل الصراع للبقاء بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35

ودخل الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: المهدى سليمان،خط الدفاع: محمود علاء – خالد صبحى -صبري رحيل - هشام صلاح،خط الوسط: خالد الغندور -محمود عبد العزيز - ناصر ناصر،خط الهجوم: مابولولو – أحمد عادل "ميسى" – عمار حمدى.

وتواجد على مقاعد البدلاء: إبراهيم حسن – أوستين أموتو – السيد سالم – إسلام عبد النعيم – عمرو خليل – محمد محمود – عبد الغنى محمد – محمد فارس – مصطفى إبراهيم.

وبدأ البنك الأهلى المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمي: محمد أبو جبل،خط الدفاع: سعيدو سيمبوري -محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني،خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - إسلام جابر - موسي دياوارا،خط الهجوم: محمود قاعود.

وتواجد على مقاعد البدلاء:أحمد صبحي- أحمد ياسين- فراس بن عايفية - أسامة ابراهيم - عاصم صلاح - خالد مصطفي - حمدي علاء - باسم مرسي - أحمد سعيد.