شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يغيب عن أسوان لنهاية الموسم بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الجابوني ماليك إيفونا عن صفوف أسوان لنهاية الموسم الجاري، بسب معاناة اللاعب من إصابة قوية في الركبة تستلزم تدخلا جراحيا.

وخضع الجابونى ماليك إيفونا لاعب أسوان لبرنامج تأهيلي للتعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وتسبب في غيابه عن المباريات الأخيرة لتماسيح النيل.

ويمثل غياب إيفونا أزمة كبيرة لخط الهجوم في أٍوان، حيث يعتمد عليه أيمن الرمادي المدير الفني في المساندة الهجومية في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها بجانب الإمكانيات الفنية.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد أبناء زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للمقاولون العرب فاروقا نور الدين في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل أسوان عن طريق تسديدة قوية من حسام عرفات في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة أشعل فريق أسوان صراع البقاء في الدورى الممتاز بعد وصوله للنقطة 32 في المركز الخامس عشر بالتساوى مع غزل المحلة وطلائع الجيش وبفارق نقطة وحيدة عن الإسماعيلى وسيراميكا.