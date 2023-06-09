شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأسعد يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطفل عمر الأسعد مواليد 2013 على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو، المقامة في نادى اتحاد الشرطة، حيث فاز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو.

وأكد مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن الاهتمام والتوجه الرئاسى للاهتمام بالرياضين يستحق توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبذله من جهد فى كل المجالات عامة والرياضة خاصة.

وأضاف مرزوق محمد، أن الاهتمام بالرياضة سيشجع الكثير من الشباب على ممارستها، فى ظل وجود داعم وسند للشباب، إضافة إلى بث روح الوطنية لدى الشباب والنشء وبذل أقصى جهد فى مختلف البطولات لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية.