«زد» يتأهل رسميا إلى الدوري المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم فريق "زد إف سي" تأهله رسميا إلى الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعةعلى ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من عمر دوري الدرجلة الثانية.

وتقدم فريق "زد" عن طريق أحمد رفعت ريفو، في الدقيقة 24، بعد كرة طولية من محمد سمير، استقبلها داخل منطقة الجزاء، لعبها من فوق الحارس.

وأضاف محمد سمير، الهدف الثاني لـ زد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وعزز مصطفى سلطان النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدفيفة 94 من عمر المباراة، قبل أن يقلص علي حسين النتيجة لوادي دجلة، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، حسم زد تأهله إلى الدوري الممتاز، عن مجموعة القاهرة، بعدما وسع الفارق مع وادي دجلة، منافسه المباشر، إلى 8 نقاط.

وبات فريق زد هو أول الفريق المتأهلة من الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها نادي "زد" إلى الدوري الممتاز، بمسماه الجديد، بعد شراء النادي الموسم الماضي.