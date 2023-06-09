10 مليون جنيه قبل مباراة وادي دجلة وزد!.. ماجد سامي يهدد بإيقاف نشاط كرة القدم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إيقاف نشاط كرة القدم في مصر، وذلك على خلفية مباراة فريقه أمام نادي زد إف سي الحاسمة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي "زد" قد حقق فوزا كبيرا على فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، ليخطف رسميا بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويوم الأربعاء الماضي، كتب سامي عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك" منشورا قال فيه: "اتحاد الكرة المصري تلقى تبرعًا بقيمة 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة للتأهل إلى الدوري الممتاز، قبل 72 ساعة من المباراة قبل النهائية لتحديد الفريق الصاعد".

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد"، قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن "هذا التبرع خاص بـ بروتوكول تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير قطاع الناشئين في كرة القدم المصرية من خلال شركات خاصة ستضع في هذا الصندوق ما يقرب من 250 إلى 500 مليون جنيه".

وأضاف الكومي: "هذا رد على البعض الذين قالوا إن نادي زد أرسل أموالًا إلى الصندوق قبل مباراة وادي دجلة، هل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة يُدلسان من أجل صعود زد؟!".

وتعليقا على تصريحات ماجد سامي، قال نجيب ساويرس مالك نادي "زد" في تغريدة عبر تويتر: ""عيب لو قال كده، والاحتمال الأكبر أنه بيسبق للهزيمة".

وقبل انطلاق المباراة بأقل من ساعة، هدد ماجد سامي: "سنصعد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة فيفا، حتى لو أدى ذلك لإيقاف كرة القدم المصرية أو تعيين لجنة من قبل فيفا لإدارة اللعبة، ولقد أعذر من أنذر".