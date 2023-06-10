شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى فى المغرب قبل مواجهة الوداد.. محاضرة من كولر وفقرة قوية للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة أول مران له بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تدرب الفريق على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وبدأ المران بمحاضرة من مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع اللاعبين تحدث معهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المرتقب. كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى مرانا قوياً للحراس.

على صعيد متصل؛ تواجد بدر بانون مدافع الأهلي السابق ونادي قطر القطري حالياً في مران الأهلي اليوم لدعم زملائه قبل مواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقدم بانون الدعم والمساندة للاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس. وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب علي الوداد بهدفين لهدف.