شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: قدمنا مباراة كبيرة أمام جماهير الاتحاد السكندرى المتحمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابافاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عقب انتهاء مباراة الإتحاد السكندري: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير ومنظم على ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة".

وأضاف بابا فاسيليو أن فريقه كان لديه شخصية في الملعب طوال أحداث المباراة ولكن افتقدنا اللمسه الأخيرة أمام مرمي المنافس.

وواصل المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أنه كان هناك غيابات مهمة في خط الهجوم كريم بامبو وأحمد ياسر وأسامة فيصل ولكن جميع اللاعبين قدموا أداء متميز.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.