شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية داخل نادي الزمالك على رأسها الزمالك ينتظر تلقي خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية.

غموض ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك

تسود حالة من الغموض، حول موقف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم تأكيد مسئولى النادى، بتقديمهم عرض مناسب للاعب الشاب من الناحية المادية، وينتظرون رده إلا أن هذا الملف ما زال معلقاً.

الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا لتـأكيد تأجيل انطلاق البطولة العربية

ينتظر نادى الزمالك، تلقي خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها الفارس الأبيض، خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

تحركات مكثفة من الزمالك لدفع غرامة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

يتحرك مسئولو نادى الزمالك في كل اتجاه لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لـ سبورتنج لشبونة البرتغالى حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة إيقاف القيد،حال التأخر عن السداد.

غموض ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك

تسود حالة من الغموض، حول موقف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم تأكيد مسئولى النادى، بتقديمهم عرض مناسب للاعب الشاب من الناحية المادية، وينتظرون رده إلا أن هذا الملف ما زال معلقاً.

أوسوريو يراقب شباب الأمل فى الزمالك لتكوين نواة الفريق الأول

يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مراقبة فريق شباب الأمل الذى يضم لاعبين من مواليد 2001 ممن ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرين خلال الفترة المقبلة، مثل: 2003 و 2004 و 2005 و 2006.