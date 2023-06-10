شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها الأهلى يخوض تدريبه الأول بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد يوم الأحد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

أول مران للأهلى فى المغرب قبل مواجهة الوداد.. محاضرة من كولر وفقرة قوية للحراس

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة أول مران له بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تدرب الفريق على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق ألفوز وإسعاد جماهيرنا

أكد محمد شريف، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الوداد الرياضى المغربي، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال المباراة التى تجمعهما غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

عمرو السولية: اعتدنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب الإفريقى أمام الوداد

قال عمرو السولية، لاعب الأهلي إن ألفريق فى حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، فى المبارة التى تقام يوم الأحد القادم فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

برنامج بدنى لنجوم الأهلى استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى

وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه فى المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى جاهزية ألفريق لمباراة الوداد ‏المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضى محمد الخامس، فى إياب الدور النهائى ‏لدورى أبطال إفريقيا.‏

جلسة خاصة بين كولر ومعأونيه استعداداً لإياب نهائى أفريقيا

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للأهلى جلسة مع الطاقم المعأون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا ويجتمع كولر مع معأونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد ألفريق بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التى تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى جاهزية ألفريق لمباراة الوداد ‏المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضى محمد الخامس، فى إياب الدور النهائى ‏لدورى أبطال إفريقيا.‏