شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 9 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 6 /2023 العديد من الأخبار، منها الأهلي يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد.. والزمالك ينتظر قرار تأجيل البطولة العربية

أول مران للأهلى فى المغرب قبل مواجهة الوداد.. محاضرة من كولر وفقرة قوية للحراس

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة أول مران له بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تدرب الفريق على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

البنك الأهلى يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى ويواصل الصراع للبقاء بالدورى

تعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

عمرو السولية: اعتدنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب الإفريقى أمام الوداد

قال عمرو السولية، لاعب الأهلي إن ألفريق فى حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، فى المبارة التى تقام يوم الأحد القادم فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى جاهزية ألفريق لمباراة الوداد ‏المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضى محمد الخامس، فى إياب الدور النهائى ‏لدورى أبطال إفريقيا.‏

زد أف سى أول المتأهلين لدورى الأضواء بعد فوزه على دجلة بثلاثية

نجح زد أف سى فى الصعود لدورى الأضواء بعد فوزه عصر اليوم على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الـ29 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثانى ليصبح أول المتأهلين للإيجيبشين ليج خلال الموسم الحإلى .

الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا لتـأكيد تأجيل انطلاق البطولة العربية

ينتظر نادى الزمالك، تلقى خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها ألفارس الأبيض، خلال ألفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

تحركات مكثفة من الزمالك لدفع غرامة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

يتحرك مسئولو نادى الزمالك فى كل اتجاه لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لـ سبورتنج لشبونة البرتغإلى حتى لا يتعرض ألفريق لعقوبة إيقاف القيد،حال التأخر عن السداد.