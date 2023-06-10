شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتفق مع مدرب الحراس على فسخ العقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق المغربى رشيد المكاوى، مدرب مرمى حراس فريق الاتحاد السكندرى، مع مسئولى زعيم الثغر، على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضى، بسبب ظروف خاصة بالمدرب المغربى.

ويرغب رشيد المكاوى فى السفر إلى بلاده خلال الأيام القادمة لظروف خاصة، إلا أن امتداد بطولة الدورى المصرى لما يقرب من منتصف شهر يوليو المقبل، جعل المدرب المغربى يفكر بجدية فى الرحيل عن الفريق والعودة إلى بلاده.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد السكندرى الأمر بشكل رسمى مع رشيد المكاوى خلال الساعات المقبلة، وإن كان الأقرب رحيل المدرب عن الفريق السكندرى.

في سياق متصل، تعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.