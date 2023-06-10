شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم الجمعة 9-6-2023 بعد مباراة الاتحاد والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز فريق البنك الأهلى من فرص بقائه في الدورى بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين ليحتل المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة ليستمر الصراع مع أصحاب السبع المراكز الأخيرة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بالتساوى مع الإسماعيلى صاحب المركز الثالث عشر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بالتساوى مع غزل المحلة وأسوان أصحاب المراكز الخامس عشر والسادس عشر.

بينما تصعبت فرص الداخلية صاحب المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، ويليه حرس الحدود متذيل جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 20 نقطة.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 64 نقطة، وحل الأهلى ثانياً برصيد 62 نقطة علماً بأنه لعب مباريات أقل من الفريق السماوى، وحل فيوتشر ثالثاً برصيد 57 نقطة، والزمالك في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.