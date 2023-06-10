شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الجمعة 9-6-2023 بعد مباراة الاتحاد والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدورى الممتاز عقب مواجهة سيد البلد والبنك الأهلى اليوم الجمعة 9-6-2023، ضمن الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3- أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

5- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

6- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

7- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

8- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

وتعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 41 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز فى 12، وتعادل فى 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.