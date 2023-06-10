شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأهلي لكرة الماء يتوج ببطولة الدوري بعد الفوز على الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة الماء بالنادي الأهلي "عمومي رجال" ببطولة الدوري العام لموسم 2022-2023، عقب الفوز على نادي الشمس بنتيجة 16-6، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على حمام سباحة النادي الأهلي هذا الموسم.

ونجح رجال "كرة ماء الأهلي" في السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، لينجح الفريق في التقدم على منافسه والحفظ على تفوقه حتى نهاية المباراة.

وكان الفريق قد توج ببطولة كأس مصر منذ فترة ليجمع هذا الموسم بين بطولتي الدوري والكأس في إنجاز كبير يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

ويقود الجهاز الفني لفريق رجال "كرة ماء الأهلي" كل من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، وتوفيق حماد مدربًا، وأحمد أسامة مدربًا، وأحمد سامح مدرب حراس مرمى، وبلال مرسي مخطط أحمال، بينما يتكون الجهاز الإداري للفريق من محمود حسن مدير الجهاز، ومدحت فراج مساعد مدير الجهاز، وسيف ممدوح مدير إداري، والحسن محمد طبيب الفريق، وأحمد أكرم إخصائي التأهيل البدني، وأحمد الحفناوي أخصائي الإعداد النفسي، وخالد بن عيسى محلل أداء.