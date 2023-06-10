شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يزور مران الأهلي فى المغرب ويؤكد: الأحمر قادر على التعامل مع الضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص در بانون، اللاعب السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

وتواجد بدر بانون في المران الأول للفريق بالمغرب استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقدم بانون الدعم والمساندة للاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم على مركب محمد الخامس.

وأكد بدر بانون ثقته الكبيرة ‏في قدرات وخبرات لاعبي الأهلي خلال مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ‏تقام مساء الأحد المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، وقال إن الأهلي قادر على التعامل مع أية ضغوط لا سيما الضغط الجماهيري المنتظر في المباراة، متمنيًا أن يكون ‏التوفيق حليف الأهلي.‏ وأضاف بانون على هامش زياته لمران الأهلي اليوم في المغرب قائلًا: "مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال ‏صعبة على الفريقين، ولكن الأهلي يعلم جيدًا قدرات فريق الوداد، وكما هي عادة الأهلي من الصعب ‏أن يخسر بطولتين في موسمين متتاليين، وهو أمر غير مقبول لدى الجماهير التي طالما ‏طالبت اللاعبين بالتتويج بالمزيد من البطولات، ولكن في النهاية الفريق سيخوض مباراة في كرة ‏قدم".‏ وقال اللاعب المغربي إنه حرص على زيارة الأهلي خلال تواجده في المغرب واسترجاع ‏ذكرياته مع الفريق الذي قضى معه فترة لا تنسى.‏ وواصل بانون حديثه وقال: "خلال فترة تواجدي مع الأهلي كانت العلاقة بيني وبين الجميع مميزة للغاية، ‏وبعد رحيلي عن النادي ما زلت على تواصل دائم مع اللاعبين، وتدور بيننا أحاديث كثيرة ‏في فترات كثيرة، ولا سيما أثناء وجود الفريق في كأس العالم للأندية، ودائمًا ما أفتخر أنني ارتديت قميص النادي الأهلي".‏ وأوضح اللاعب المغربي أن تجربته مع الأهلي كانت مميزة للغاية، وأنه شرف له اللعب ‏لنادي القرن الذي حقق معه أحد أحلامه منذ الصغر وهو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ‏والذي تحقق بعد أول موسم له مع النادي.‏ وأشار بانون إلى أن أسرته ترتبط بذكريات جميلة خلال فترة وجوده مع الأهلي وفي مصر ‏بشكل عام، وأنه لشرف كبير أن يلعب ابنه مستقبلًا للنادي الأهلي.‏ وأكد اللاعب الدولي المغربي أن الأهلي منظومة احترافية كبيرة ويتميز بالاستقرار ‏والانضباط، ويمتلك دائمًا عقلية الفوز بالبطولات.‏ وشدد بانون على أن العلاقة بين الشعبين المصري والمغربي مميزة للغاية، وهو ما شاهده ‏الجميع من خلال تشجيع ودعم جموع المصريين للمنتخب المغربي أثناء مشاركته في كأس العالم التي أقيمت بقطر.‏ ووجه بدر بانون رسالة شكر إلى زملائه السابقين في الأهلي على الأيام الجميلة التي عاشها ‏معهم والبطولات التي توج بها مع الفريق، متمنيًا للجميع كل التوفيق.‏ كما وجه رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي كانت داعمة له خلال مسيرته مع الفريق، لافتًا ‏إلى أن هناك علاقة ود كبيرة بينه وبين جماهير الأهلي، وأنه يفتخر بلقب السلطان الذي سبق وأن أطلقته عليه جماهير الأهلي.‏