شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 /6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 6 /2023 العديد من الأخبار، منها الأهلي يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد.. والزمالك ينتظر قرار تأجيل البطولة العربية.

أول مران للأهلى فى المغرب قبل مواجهة الوداد.. محاضرة من كولر وفقرة قوية للحراس

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة أول مران له بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تدرب الفريق على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

البنك الأهلى يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندرى ويواصل الصراع للبقاء بالدورى

تعادل البنك الأهلى سلبياً مع نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق ألفوز وإسعاد جماهيرنا

أكد محمد شريف، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الوداد الرياضى المغربي، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا خلال المباراة التى تجمعهما غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

عمرو السولية: اعتدنا على المواجهات الصعبة.. وجاهزون لحسم اللقب الإفريقى أمام الوداد

قال عمرو السولية، لاعب الأهلي إن ألفريق فى حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة فريق الوداد، فى المبارة التى تقام يوم الأحد القادم فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

برنامج بدنى لنجوم الأهلى استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى

وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه فى المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

حسين الشحات: جاهزون لمباراة الوداد.. ونسعى للتتويج باللقب فى المغرب

أكد حسين الشحات، لاعب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى جاهزية ألفريق لمباراة الوداد ‏المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل على المركب الرياضى محمد الخامس، فى إياب الدور النهائى ‏لدورى أبطال إفريقيا.‏

جلسة خاصة بين كولر ومعأونيه استعداداً لإياب نهائى أفريقيا

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير ألفنى للأهلى جلسة مع الطاقم المعأون له على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا ويجتمع كولر مع معأونيه لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد ألفريق بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التى تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ستاد الإسكندرية يستضيف ودية المنتخب الأولمبى مع غانا 15 يونيو

يستضيف ستاد الإسكندرية المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكإلى ، مع غانا المقرر لها يوم 15 يونيو الجارى ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

زد أف سى أول المتأهلين لدورى الأضواء بعد فوزه على دجلة بثلاثية

نجح زد أف سى فى الصعود لدورى الأضواء بعد فوزه عصر اليوم على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الـ29 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثانى ليصبح أول المتأهلين للإيجيبشين ليج خلال الموسم الحإلى .

غموض ملف تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك

تسود حالة من الغموض، حول موقف سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك من تجديد عقده مع القلعة البيضاء رغم تأكيد مسئولى النادى، بتقديمهم عرض مناسب للاعب الشاب من الناحية المادية، وينتظرون رده إلا أن هذا الملف ما زال معلقاً.

الزمالك ينتظر خطابًا رسميًا لتـأكيد تأجيل انطلاق البطولة العربية

ينتظر نادى الزمالك، تلقى خطابًا رسميًا، يفيد بتأجيل انطلاق البطولة العربية، التى سيشارك بها ألفارس الأبيض، خلال ألفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية.

منتخب الصالات يتعادل مع العراق 3-3 ببطولة كأس العرب

تعادل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهادة عرفة مع نظيره العراقى بثلاثة أهداف لكل منهما، فى ثان جولات دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة بالسعودية.

اختبار طبى يحدد مشاركة بازوكا مع غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

يخضع محمد عبد الرازق بازوكا لاعب غزل المحلة لاختبار طبى لتحديد إصابته التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الماضية ، لتحديد موقفه من المشاركة مع ألفريق امام الزمالك.

تحركات مكثفة من الزمالك لدفع غرامة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

يتحرك مسئولو نادى الزمالك فى كل اتجاه لسرعة إنهاء ملف غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء، لـ سبورتنج لشبونة البرتغإلى حتى لا يتعرض ألفريق لعقوبة إيقاف القيد،حال التأخر عن السداد.