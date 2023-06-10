شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء عبد القادر و6 لاعبين مواليد 2003 لتدريبات منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، قرر استدعاء 6 لاعبين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد المقبلين قبل العودة إلى أنديتهم، وذلك لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

واللاعبون الستة هم مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، وخالد عوض لاعب طلائع الجيش، أحمد نادر حواش و محمد حمدي لاعبا إنبي، إياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي، عمر فايد لاعب المقاولون العرب.

وأكد غرابة أن اللاعبين الستة سيشاركون في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب، إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأولمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لاولمبياد 2024 بباريس.

وأضاف غرابة أن المدير الفني قرر استدعاء أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، على أن ينضم عبد القادر يوم الإثنين عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الحالى.