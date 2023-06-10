شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية مع إيطاليا والبرتغال وليبيا بدورة ألعاب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة سحب قرعة بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للألعاب الشاطئية عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة التي تقام في اليونان خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا والبرتغال وليبيا.

وأكد مصطفى لطفى، المدير الفني لمنتخب الشاطئية، أن المجموعة قوية للغاية وتضم ثنائي من أكبر المنتخبات في اللعبة، ولكنها فرصة للاحتكاك القوى مع منتخبات قوية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، حقق مؤخراً لقب كاس العرب بالفوز على منتخب عمان بنتيجة 4 - 2 فى نهائي بطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية، إلى جانب تأهله لكأس العالم.