شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة فى المجموعة الرابعة ببطولة الأفرو باسكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الأفرو باسكت لسيدات السلة، والتي يُشارك فيها منتخبنا الوطني المصري، بعد تتويجه بلقب تصفيات المنطقة الخامسة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة كل من: نيجيريا، والكونغو الديمقراطية.

وتقام بطولة الأفرو باسكت للسيدات في رواندا خلال الفترة من 26 يوليو المقبل، وحتى السادس من شهر أغسطس القادم.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: إيهاب الألفي (مدير فني)، أحمد إبراهيم (مدرب عام)، أحمد عبد المطلب (مدرب مساعد)، آلاء مصطفى (إداري الفريق)، جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط أحمال)، محمد جابر (محلل أداء).