بسبب رمضان صبحي.. شوبير يحسم الجدل حول حرمان الأهلي من القيد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الأزمة المالية بين الأهلي وهدرسفيلد الإنجليزي، بسبب مستحقات صفقة رمضان صبحي اللاعب الحالي لفريق بيراميدز.

وكان النادي الإنجليزي قد لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على قيمة الحوافز الإضافية في عقد اعارة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية، أن المحكمة الرياضية ستحرم النادي الأهلي من القيد بسبب الأزمة.

وفي تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" مساء الجمعة، أكد شوبير أن الأهلي قام بسداد كافة المستحقات لصالح النادي الإنجليزي خلال الأيام الماضية ليتفادى قرار إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف الإعلامي: "الأهلي أنهى أزمة هيدرسفيلد الإنجليزي في أزمة الحوافز الإضافية وسددها بالكامل بالفوائد والغرامـات بشكل رسمي".

وتابع: "مجموع ما دفعه الأهلي حوالي 300 ألف جنيه استرليني + 30 ألف جنيه فوائد و 20 ألف دولار .

وأكمل شوبير: "الحكم كان ينص على دفع الأهلي للغرامة خلال 45 يومًا والا سيتم حرمانه من القيد لـ 3 فترات، لكن الأهلي سارع بتسديد المستحقات".

يشار إلى أن الأهلي يستعد لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد أمام الوداد البيضاوي المغربي في مركب محمد الخامس.