شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يصحح أخطاء لاعبى الطلائع ويدرس مباريات البنك الأهلى استعداداً للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات البنك الأهلى فى الدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات والصعود لدور الثمانية ضمن خطة تصحيح مسار الطلائع بالدوري وكأس مصر.

ويعكف عبد الحميد بسيونى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت في مباراة الاسماعيلى التي فاز بها الفريق بهدف دون رد لعدم تكرارها فى المباريات المتبقية في الدوري وكذلك موقعة البنك الاهلى بكأس مصر.

ويستعد الطلائع لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

فى سياق أخر، قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة من التدريبات ثلاثة أيام عقب الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز أخرج بالطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

وخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ببطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 33.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.