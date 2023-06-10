شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان تفاصيل معسكر المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى ميكالى ، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت لإعلان كافة التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 12 يونيو بالإسكندرية، ويتخلله لقاء ودى مع منتخب غانا 15 يونيو.

ويقام المعسكر ضمن فترة إعداد المنتخب الأولمبى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبل، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى و الجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.